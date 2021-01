Barbara D’Urso, il rapporto con Nardi dopo la squalifica dal GF: «Hai frequentato casa mia» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Eliminato dal Grande Fratello Vip dopo le frasi sessiste nei confronti di Maria Teresa Ruta, Filippo Nardi è tornato in tv a presentare le sue scuse: lo ha fatto nel salotto di Barbara D’Urso con la quale in passato si era insinuato esserci stato più che un rapporto di amicizia. È stata la stessa conduttrice a voler mettere le cose in chiaro, durante un confronto tra l’ex naufrago e la figlia della Ruta, Guenda Goria. “Mi scuso di nuovo per il mio senso dell’umorismo e la mia volgarità. – ha esordito Nardi ospite di Domenica Live ieri, 10 gennaio 2021 – Non ho mai detto una parola per offendere o per rabbia”. Leggi anche >> Barbara D’Urso foto “troppo ritoccata”, utenti scatenati: «È diventata Costanza Caracciolo…» Barbara ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Eliminato dal Grande Fratello Viple frasi sessiste nei confronti di Maria Teresa Ruta, Filippoè tornato in tv a presentare le sue scuse: lo ha fatto nel salotto dicon la quale in passato si era insinuato esserci stato più che undi amicizia. È stata la stessa conduttrice a voler mettere le cose in chiaro, durante un confronto tra l’ex naufrago e la figlia della Ruta, Guenda Goria. “Mi scuso di nuovo per il mio senso dell’umorismo e la mia volgarità. – ha esorditoospite di Domenica Live ieri, 10 gennaio 2021 – Non ho mai detto una parola per offendere o per rabbia”. Leggi anche >>foto “troppo ritoccata”, utenti scatenati: «È diventata Costanza Caracciolo…»...

