Barbara D’Urso con l’aria innamorata mostra a tutti il “davanzale” (Di martedì 12 gennaio 2021) Barbara Russo ha appena pubblicato una foto decisamente hot sul suo profilo Instagram. Sarà l’effetto del tanto chiacchierato nuovo amore? Barbara D’Urso, celebre presentatrice di Canale 5, da anni sostiene di essere single. Ma il sempre informatissimo Alfonso Signorini, direttore di Chi e conduttore del GF VIP, l’avrebbe “sbugiardata”. E a giudicare dall’ultimo post sul L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 12 gennaio 2021)Russo ha appena pubblicato una foto decisamente hot sul suo profilo Instagram. Sarà l’effetto del tanto chiacchierato nuovo amore?, celebre presentatrice di Canale 5, da anni sostiene di essere single. Ma il sempre informatissimo Alfonso Signorini, direttore di Chi e conduttore del GF VIP, l’avrebbe “sbugiardata”. E a giudicare dall’ultimo post sul L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

FBecco25 : Madonna Barbara d'Urso non se l'è portata via il 2020? #gfvip #tzvip - lukexcherry : Sto morendo la prima foto che ho visto è stata la terza ed ero convintissima che fosse Barbara D'urso - soniabonto : RT @itsmarialetizia: #tzvip Pierpaolo:'Avevo chiesto alla mia famiglia di non andare nei talk' Il fratello che va da due mesi tutti i gio… - Marika58202421 : @trash_italiano Ma elisabetta entrata in casa per dire cosa??? Che non è andata da Barbara D'urso?? Non poteva dire… - franci65798177 : RT @Marika58202421: Ma elisabetta entrata in casa per dire cosa??? Che non è andata da Barbara D'urso?? Non poteva dire queste cose dallo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero