Bambin Gesù | Mariella Enoc confermata presidente fino al 2023

Roma – Il Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, "in base ai poteri conferitegli da Sua Santita' Papa Francesco", ha nominato Mariella Enoc presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' per i prossimi 3 anni. La conferma del rinnovo e' giunta dalla Santa Sede con una comunicazione ufficiale della Segreteria di Stato, datata 2 gennaio 2021. La decisione era stata comunicata personalmente alla presidente Enoc – e tramite lei alla comunita' dell'Ospedale – gia' lo scorso novembre 2020, direttamente dal cardinale Parolin in accordo con Papa Francesco. Il mandato era gia' stato rinnovato una prima volta nel 2017. La presidente e' in carica da febbraio 2015.

