Baluardo Acerbi | merito della svolta professionale

(Di martedì 12 gennaio 2021) Francescoè sempre più al centroLazio, una certezza. Le diatribe legate al rinnovo e adeguamento, attuale scadenza 2023, sono ormai alle spalle., per un periodoha deciso di restare da solo, spazzando via incomprensioni, cattivi consigli, promesse non mantenute. Ne ha fatta di strada dai tempiReggina e anche del Milan quando era stato sballottato a destra e sinistra. Il Sassuolo lo ha rigenerato ma lui già lì ha cominciato a ragionare sull’utilità o meno di certe persone che ne potevano frenare il rendimento. E la Lazio ha scoperto un grande specialista, finalmente sereno e competitivo, in attesa del rinnovo e adeguamento contrattuale. Foto: Twitter ...