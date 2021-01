‘Ballando con le Stelle’ | un’amatissima maestra di ballo ha dato alla luce il suo primo figlio!

Leggi su isaechia

(Di lunedì 11 gennaio 2021) L’exdi Bndo con le Stelle Alessandra Tripoli e il marito Luca Urso sono diventati genitori. Alessandra, che qualche mese fa aveva emozionato i suoi follower con il video della sorpresa organizzata al suo Luca per rivelargli il sesso del piccolo, ha comunicato la nascita del suo bambino attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram: Senza papà è stato difficile, a tratti impossibile e nel momento in cui ti ho stretto tra le mie braccia da sola, crudele, ma stai bene e riempirai i nostri cuori per il resto della vita e questo è quello che conta! Non pensavo si potesse amare tanto e di riconoscerti senza averti mai visto, sei sempre stato tu, la ragione della mia esistenza. Presto vi farò conoscere Liam. La Tripoli e suo marito Luca, anche lui ballerino, hanno deciso di chiamare il lorogenito Liam. I due, ...