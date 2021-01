Balcani e Mediterraneo | dove fallisce l’umanità

(Di martedì 12 gennaio 2021) «Le immagini che giungono dalla Bosnia sono drammatiche: migliaia di persone abbandonate tra i boschi e sotto la neve per l’incapacità dell’intera Unione Europea di affrontare e governare i flussi migratori. (..) (..) Un perverso “gioco” di polizie in cui da Trieste i migranti che riescono ad arrivare vengono consegnati alla polizia Slovena, poi a quella Croata ed infine respinti in Bosnia (..) Abbiamo ilre morale prima ancora che legale di accogliere queste persone, di far valere le leggi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

