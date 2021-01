Azzolina si sveglia: “La Dad non funziona più”. E scarica sulle Regioni (Di lunedì 11 gennaio 2021) In attesa di un nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio, in cui si valuteranno nuove restrizioni contro il coronavirus, come ha anticipato il ministro della Salute Roberto Speranza, uno dei nodi principali resta la scuola. Superiori riaperte oggi solo in Toscana, Abruzzo e Valle d'Aosta, quando sarebbero dovute riaprire al 50% in tutte le Regioni, in Trentino-Alto Adige sono ripartite già il 7 gennaio. Parte la mobilitazione contro la didattica a distanza di studenti e genitori che andrà avanti tutta la settimana in diverse città per chiedere una vera ripartenza delle lezioni in presenza. Manifestazioni, assemblee all'aperto, sciopero della DAD.La stessa ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, ha ribadito che le scuole sono pronte per ripartire, ma sono le Regioni che hanno la possibilità di riaprirle o meno. "Chiedo a tutti di trattare ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 11 gennaio 2021) In attesa di un nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio, in cui si valuteranno nuove restrizioni contro il coronavirus, come ha anticipato il ministro della Salute Roberto Speranza, uno dei nodi principali resta la scuola. Superiori riaperte oggi solo in Toscana, Abruzzo e Valle d'Aosta, quando sarebbero dovute riaprire al 50% in tutte le, in Trentino-Alto Adige sono ripartite già il 7 gennaio. Parte la mobilitazione contro la didattica a distanza di studenti e genitori che andrà avanti tutta la settimana in diverse città per chiedere una vera ripartenza delle lezioni in presenza. Manifestazioni, assemblee all'aperto, sciopero della DAD.La stessa ministra dell'Istruzione Lucia, ha ribadito che le scuole sono pronte per ripartire, ma sono leche hanno la possibilità di riaprirle o meno. "Chiedo a tutti di trattare ...

