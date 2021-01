Azzolina: “Le scuole sono pronte per ripartire. Adesso decidono le Regioni” (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina interviene su Radio 1 per parlare di ritorno a scuola: oggi infatti riprendono le lezioni al 50% in presenza i ragazzi della Toscana, Abruzzo e Valle d'Aosta, oltre alle prime due classi delle primarie della Campania. In presenza già dal 7 gennaio gli studenti del Trentino Alto Adige. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Ministra dell'Istruzione Luciainterviene su Radio 1 per parlare di ritorno a scuola: oggi infatti riprendono le lezioni al 50% in presenza i ragazzi della Toscana, Abruzzo e Valle d'Aosta, oltre alle prime due classi delle primarie della Campania. In presenza già dal 7 gennaio gli studenti del Trentino Alto Adige. L'articolo .

