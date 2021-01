Azzolina “Lavorare uniti per il bene della scuola” (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sono lieta di celebrare un nuovo e importante inizio all'insegna di una proficua collaborazione, al servizio della scuola. Sono certa che ciascuno darà un apporto di massimo livello e che ce la metterà tutta da un punto di vista sia professionale, che umano affinchè al nostro Paese non si assicuri soltanto una scuola migliore, ma la scuola migliore: quella che tutto il Paese merita”. Lo ha detto questa mattina la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in occasione dell'insediamento del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.“Ci tengo a ricordare – ha aggiunto Azzolina – che le difficoltà e le sfide cui siamo chiamati a rispondere ci rendono più forti se siamo uniti e possono rivelarsi una straordinaria opportunità per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sono lieta di celebrare un nuovo e importante inizio all'insegna di una proficua collaborazione, al servizio. Sono certa che ciascuno darà un apporto di massimo livello e che ce la metterà tutta da un punto di vista sia professionale, che umano affinchè al nostro Paese non si assicuri soltanto unamigliore, ma lamigliore: quella che tutto il Paese merita”. Lo ha detto questa mattina la ministra dell'Istruzione, Lucia, in occasione dell'insediamento del Consiglio SuperiorePubblica Istruzione.“Ci tengo a ricordare – ha aggiunto– che le difficoltà e le sfide cui siamo chiamati a rispondere ci rendono più forti se siamoe possono rivelarsi una straordinaria opportunità per ...

