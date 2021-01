Azzolina “Lavorare uniti per il bene della scuola” (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sono lieta di celebrare un nuovo e importante inizio all’insegna di una proficua collaborazione, al servizio della scuola. Sono certa che ciascuno darà un apporto di massimo livello e che ce la metterà tutta da un punto di vista sia professionale, che umano affinchè al nostro Paese non si assicuri soltanto una scuola migliore, ma la scuola migliore: quella che tutto il Paese merita”. Lo ha detto questa mattina la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in occasione dell’insediamento del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.“Ci tengo a ricordare – ha aggiunto Azzolina – che le difficoltà e le sfide cui siamo chiamati a rispondere ci rendono più forti se siamo uniti e possono rivelarsi una straordinaria opportunità per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sono lieta di celebrare un nuovo e importante inizio all’insegna di una proficua collaborazione, al servizio. Sono certa che ciascuno darà un apporto di massimo livello e che ce la metterà tutta da un punto di vista sia professionale, che umano affinchè al nostro Paese non si assicuri soltanto unamigliore, ma lamigliore: quella che tutto il Paese merita”. Lo ha detto questa mattina la ministra dell’Istruzione, Lucia, in occasione dell’insediamento del Consiglio SuperiorePubblica Istruzione.“Ci tengo a ricordare – ha aggiunto– che le difficoltà e le sfide cui siamo chiamati a rispondere ci rendono più forti se siamoe possono rivelarsi una straordinaria opportunità per ...

CorriereCitta : Azzolina “Lavorare uniti per il bene della scuola” - PoliticaNewsNow : Azzolina: “Lavorare uniti per il bene della scuola” - Agenparl : CS Azzolina interviene all’insediamento del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione: “Lavorare uniti per il b… - TacconeLaura : RT @mariale47010626: Ci si dice preoccupati, ma non si dice che non si sono create le condizioni per lavorare in sicurezza. In 27 in una no… - solounastella : RT @mariale47010626: Ci si dice preoccupati, ma non si dice che non si sono create le condizioni per lavorare in sicurezza. In 27 in una no… -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina Lavorare Fedriga contro Azzolina: “Mai mi sarei aspettato simile atteggiamento da ultrà, tenere chiuse le scuole è responsabile” Orizzonte Scuola Scuola, Azzolina all'insediamento del Consiglio superiore d'istruzione

La ministra dell'Istruzione è intervenuta così, questa mattina, in occasione dell'insediamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Lavorare uniti per il bene della scuola ...

Studenti in piazza anche a Roma contro la didattica a distanza. Cgil: “Nelle periferie della Capitale aumenta l’abbandono scolastico”

Studenti in piazza contro la didattica a distanza anche a Roma, dove lunedì 11 gennaio i ragazzi delle superiori hanno manifestato sia davanti ai propri istituti sia davanti al ministero dell’Istruzio ...

La ministra dell'Istruzione è intervenuta così, questa mattina, in occasione dell'insediamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Lavorare uniti per il bene della scuola ...Studenti in piazza contro la didattica a distanza anche a Roma, dove lunedì 11 gennaio i ragazzi delle superiori hanno manifestato sia davanti ai propri istituti sia davanti al ministero dell’Istruzio ...