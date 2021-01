Azzolina condanna la Dad. 'Nelle regioni gialle è tutto aperto tranne la scuola' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Parole di fuoco stamattina della ministra dell'Istruzione Azzolina, in una giornata di mobilitazioni degli studenti delle superiori che non tornano a scuola in presenza all'infuori di tre regioni: ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Parole di fuoco stamattina della ministra dell'Istruzione, in una giornata di mobilitazioni degli studenti delle superiori che non tornano ain presenza all'infuori di tre: ...

Sgresenda_ : RT @nomfup: Trovo irresponsabile e inutile lo scaricabarile della ministra Azzolina sulle regioni, così come la sua condanna della DAD. Con… - castell32082033 : RT @nomfup: Trovo irresponsabile e inutile lo scaricabarile della ministra Azzolina sulle regioni, così come la sua condanna della DAD. Con… - Teresafas : @EroeSemantico Ormai quello che dice Azzolina è smentito dai fatti e dalle scelte delle Regioni. Le sue idee sono l… - QPeriscopica : RT @nomfup: Trovo irresponsabile e inutile lo scaricabarile della ministra Azzolina sulle regioni, così come la sua condanna della DAD. Con… - Stelladiana101 : RT @nomfup: Trovo irresponsabile e inutile lo scaricabarile della ministra Azzolina sulle regioni, così come la sua condanna della DAD. Con… -