Awesome Games Done Quick 2021 ha raccolto oltre $2,75 milioni per la lotta contro il cancro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Gli speedrunner che contribuiscono ad Awesome Games Done Quick hanno raccolto oltre $ 2,75 milioni per la Prevent Cancer Foundation. "Il nostro totale finale #AGDQ2021 è di $ 2,758,847 per la prevenzione del cancro!" ha detto l'organizzazione annunciando la fine dell'evento. "Ci auguriamo che vi siate divertiti a guardare tutte le run e speedrunner di talento, e vogliamo ringraziare tutte le persone coinvolte nell'evento, tutti coloro che hanno donato e, naturalmente, tutti voi per essere qui con noi!" "Questo conclude quello che è stato un fenomenale #AGDQ2021! Il vostro supporto per l'intera settimana è stato a dir poco spettacolare, e non possiamo ringraziarvi abbastanza!" si legge in un altro tweet. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 gennaio 2021) Gli speedrunner che contribuiscono adhanno$ 2,75per la Prevent Cancer Foundation. "Il nostro totale finale #AGDQè di $ 2,758,847 per la prevenzione del!" ha detto l'organizzazione annunciando la fine dell'evento. "Ci auguriamo che vi siate divertiti a guardare tutte le run e speedrunner di talento, e vogliamo ringraziare tutte le persone coinvolte nell'evento, tutti coloro che hanno donato e, naturalmente, tutti voi per essere qui con noi!" "Questo conclude quello che è stato un fenomenale #AGDQ! Il vostro supporto per l'intera settimana è stato a dir poco spettacolare, e non possiamo ringraziarvi abbastanza!" si legge in un altro tweet. Leggi altro...

Asgard_Hydra : Awesome Games Done Quick 2021: più di 2,7 milioni di dollari raccolti per beneficenza - ArmandaGelsomin : RT @Multiplayerit: Awesome Games Done Quick 2021: più di 2,7 milioni di dollari raccolti per beneficenza - Multiplayerit : Awesome Games Done Quick 2021: più di 2,7 milioni di dollari raccolti per beneficenza - PlayTrucos : Programma completo per Awesome Games completati velocemente nel gennaio 2021 – Play Trucos -

Ultime Notizie dalla rete : Awesome Games Awesome Games Done Quick 2021: più di 2,7 milioni di dollari raccolti per beneficenza Multiplayer.it Awesome Games Done Quick 2021 ha raccolto oltre $2,75 milioni per la lotta contro il cancro

Gli speedrunner che contribuiscono ad Awesome Games Done Quick hanno raccolto oltre $ 2,75 milioni per la Prevent Cancer Foundation. "Il nostro totale finale #AGDQ2021 è di $ 2,758,847 per la prevenzi ...

Awesome Games Done Quick 2021: più di 2,7 milioni di dollari raccolti per beneficenza

L'Awesome Games Done Quick 2021, l'ultima edizione della nota manifestazione, ha raccolto più di 2,7 milioni di dollari per beneficenza.. L'Awesome Games Done Quick 2021 ha raccolto più di 2,7 ...

Gli speedrunner che contribuiscono ad Awesome Games Done Quick hanno raccolto oltre $ 2,75 milioni per la Prevent Cancer Foundation. "Il nostro totale finale #AGDQ2021 è di $ 2,758,847 per la prevenzi ...L'Awesome Games Done Quick 2021, l'ultima edizione della nota manifestazione, ha raccolto più di 2,7 milioni di dollari per beneficenza.. L'Awesome Games Done Quick 2021 ha raccolto più di 2,7 ...