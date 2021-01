Avete visto la borsa sfoggiata da Belen? Roba proibita ai comuni mortali: quanto costa, cifra irreale | Guarda (Di lunedì 11 gennaio 2021) No, i soldi a Belen Rodriguez non mancano. Ovvio, giusto, scontato. E un'ultima fragorosa conferma a tal riguardo è arrivata da una foto postata su Instagram dalla showgirl argentina in cui fa capolino una borsa esclusiva. Assolutamente esclusiva. "Azzzz", scrive a corredo Belen. Un post che forse non tutti hanno compreso ma su cui ha indagato TgCom24: la Rodriguez, infatti, sfodera una Birkin Hermès, Roba proibita ai comuni mortali. Nel dettaglio, dalla foto sembrerebbe una Birkin Hermès 35, in pelle di coccodrillo e colore Barenia Fauve. Il prezzo? Tenetevi forte: sul listino della maison transalpina non viene riportato, ma dai rivenditori quella borsa costa tra i 40mila e i 70mila euro. Un gioiello vero e proprio, insomma. Un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) No, i soldi aRodriguez non mancano. Ovvio, giusto, scontato. E un'ultima fragorosa conferma a tal riguardo è arrivata da una foto postata su Instagram dalla showgirl argentina in cui fa capolino unaesclusiva. Assolutamente esclusiva. "Azzzz", scrive a corredo. Un post che forse non tutti hanno compreso ma su cui ha indagato TgCom24: la Rodriguez, infatti, sfodera una Birkin Hermès,ai. Nel dettaglio, dalla foto sembrerebbe una Birkin Hermès 35, in pelle di coccodrillo e colore Barenia Fauve. Il prezzo? Tenetevi forte: sul listino della maison transalpina non viene riportato, ma dai rivenditori quellatra i 40mila e i 70mila euro. Un gioiello vero e proprio, insomma. Un ...

“Se mi avessi chiesto che nel 2007, quando le due squadre stavano lottando per i campionati del mondo, sarebbe stato più difficile rispondere – ha dichiarato Sainz, intervistato da AS – Ma tornando a ...

Star Wars: i nuovi giochi avranno etichetta LucasFilm Games, con logo classico

Star Wars sarà caratterizzato dal ritorno al logo classico di LucasFilm Games come etichetta di riconoscimento per i videogiochi basati sulla serie, i recenti e i prossimi.. Star Wars, per quanto ...

