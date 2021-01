Avete mai visto la sorella della Gregoraci? Paparazzate insieme, ecco Marzia: una foto pazzesca | Guarda (Di lunedì 11 gennaio 2021) Paparazzi sempre scatenati, quando c'è da seguire Elisabetta Gregoraci. E l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, è stata sorpresa dai fotografi di Oggi mentre si godeva un pomeriggio di relax a Roma, seduta a un bar insieme alla sorella, Marzia Gregoraci (di due anni più piccola di lei), con Matilde Brandi (uscita prima di lei dalla casa del GfVip) e con Flora Canto. Insomma, una giornata per sole donne, una reunion dopo la lunga esperienza al reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E dalle immagini (qui potete vedere il servizio integrale pubblicato da Oggi) si nota senza troppi affanni un particolare: anche Marzia Gregoraci è semplicemente bellissima. Proprio come la sorella. Insomma, buon sangue non mente... ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Paparazzi sempre scatenati, quando c'è da seguire Elisabetta. E l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, è stata sorpresa daigrafi di Oggi mentre si godeva un pomeriggio di relax a Roma, seduta a un baralla(di due anni più piccola di lei), con Matilde Brandi (uscita prima di lei dalla casa del GfVip) e con Flora Canto. Insomma, una giornata per sole donne, una reunion dopo la lunga esperienza al reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E dalle immagini (qui potete vedere il servizio integrale pubblicato da Oggi) si nota senza troppi affanni un particolare: ancheè semplicemente bellissima. Proprio come la. Insomma, buon sangue non mente... ...

Agenzia_Ansa : Il Congresso statunitense riprende la seduta per certificare la vittoria di @JoeBiden. In apertura @VP si rivolge a… - jonasfink : RT @MedBunker: L’avete mai vista una foglia che sfarfalla? O una farfalla che sfoglia? ?? - LovingxZayn : RT @jasxgolden: STAVO PENSANDO CHE ZAYN E GIGI NON MOSTRANO MAI LORO FIGLIA IN VOLTO. non si saranno sicuramente accorti che in quella foto… - swiiftectioner : RT @falljngswift: Non so se ci avete fatto caso ma stanno uscendo store nuovi di taylor a parte quello americano e inglese, tipo ho visto q… - elejcog : RT @valedreamer_: Professionalitá pari a zero. Prima di fare determinati servizi, dovreste informarvi bene! La MASCHERINA NON L’HA MAI TOLT… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Avete mai visto la casa di Ryan Gosling? È super lussuosa, ha un giardino che è quasi un parco ed ha un nome italiano! Cinematographe.it - FilmIsNow Covid, Basilio vaccinato a 103 anni: «Mi attaccano? Possono dire quel che vogliono»

L’anziano fiorentino che ha ricevuto la dose Pfizer è stato bersagliato di critiche sui social. «Dovevo lasciarlo ai più giovani? Se c’è da fare il vaccino io me lo fo. Non ho mai avuto paura del coro ...

Addio al minatore che aiutò a recuperare il corpo di Alfredino

94 anni, viveva nella Rsa di Orbetello dove è stato colpito dal Covid. La figlia: «Era orgoglioso di essere andato, diceva, “a prendere quel bimbo”» ...

L’anziano fiorentino che ha ricevuto la dose Pfizer è stato bersagliato di critiche sui social. «Dovevo lasciarlo ai più giovani? Se c’è da fare il vaccino io me lo fo. Non ho mai avuto paura del coro ...94 anni, viveva nella Rsa di Orbetello dove è stato colpito dal Covid. La figlia: «Era orgoglioso di essere andato, diceva, “a prendere quel bimbo”» ...