Avengers: Infinity War, Elizabeth Olsen svela perché preferisce il film a Endgame

La star di WandaVision Elizabeth Olsen ha rivelato di aver apprezzato molto di più Avengers: Infinity War rispetto ad Avengers: Endgame, ecco perché. Elizabeth Olsen, protagonista della prossima serie Marvel WandaVision, ha rivelato di aver apprezzato molto di più Avengers: Infinity War rispetto ad Avengers: Endgame, gli ultimi capitoli dedicati al gruppo di supereroi che tutti insieme hanno sconfitto il titano Thanos. In un'intervista con CimeBlend in cui ha presentato la serie Disney+ WandaVision. Elizabeth Olsen ha risposto alla fatidica domanda. Il giornalista le ha chiesto di esprimere la sua preferenza tra ...

Elizabeth Olsen, impegnata nella promozione di WandaVision, ha rivelato di preferire Avengers: Infinity War ad Endgame, spiegando di sentirsi "più legata" al primo.

