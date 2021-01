Avengers: Endgame, Bettany e il mancato ritorno di Visione (Di lunedì 11 gennaio 2021) Avengers: Endgame ci ha permesso di rivedere tutti insieme gli eroi caduti per mano (o meglio, per schiocco) di Thanos: nell’esercito di Spider-Man e soci tornati in vita dopo l’intervento di Hulk, però, è impossibile non notare l’assenza del povero Visione. Cosa è succeso a Visione? Il personaggio di Paul Bettany, non viene riportato in vita in quanto morto precedentemente all’utilizzo del Guanto dell’Infinito: una scelta che ha fatto storcere il naso a più di un fan Marvel. Joe Russo Durante un Q&A con ComicBook.com. Joe Russo commenta così la morte di Visione, che è stato ucciso da Thanos in Infinity War, per ottenere la Gemma della Mente. Il co-regista, a tal proposito, ha suggerito che non è previsto che la sua morte sia annullata: “Visione? È ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 11 gennaio 2021)ci ha permesso di rivedere tutti insieme gli eroi caduti per mano (o meglio, per schiocco) di Thanos: nell’esercito di Spider-Man e soci tornati in vita dopo l’intervento di Hulk, però, è impossibile non notare l’assenza del povero. Cosa è succeso a? Il personaggio di Paul, non viene riportato in vita in quanto morto precedentemente all’utilizzo del Guanto dell’Infinito: una scelta che ha fatto storcere il naso a più di un fan Marvel. Joe Russo Durante un Q&A con ComicBook.com. Joe Russo commenta così la morte di, che è stato ucciso da Thanos in Infinity War, per ottenere la Gemma della Mente. Il co-regista, a tal proposito, ha suggerito che non è previsto che la sua morte sia annullata: “? È ...

