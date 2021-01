Atletico Madrid | Simeone | «Dembele? Trattativa avanzata»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Diego, allenatore dell’, ha parlato dellaper Moussadel Lione: le sue dichiarazioni Diego, allenatore dell’, ha parlato dellaper Moussadel Lione, che si trasferirà in Spagna in prestito con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro. «Ancora non è confermato, ma siamo in fase. Ora penso alla partita di domani e quando Dembélé sarà con noi ne parlerò». Leggi su Calcionews24.com