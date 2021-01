Atlanta Hawks: una frattura al ginocchio ferma Bogdanovic (Di lunedì 11 gennaio 2021) Brutte notizie in casa Atlanta Hawks per quanto riguarda la voce infortuni. Oltre i problemi alla caviglia che costringono a stare fuori Danilo Gallinari, si aggiunge la frattura al ginocchio destro di Bogdan Bogdanovic. I tempi di ripresa appaiono incerti. Hawks: senza Bogdanovic e “il Gallo” Gli Atlanta Hawks dovranno fare a meno di Bogdan Bogdanovic per un periodo al momento indeterminato. Secondo Adrian Wojnarowski si tratta di una frattura da avulsione con infiammazione dei tessuti molli associata ad un livido osseo del ginocchio destro. Un infortunio per l’ex guardia dei Kings, subito in occasione della sconfitta con gli Charlotte Hornets. Il serbo si è visto infatti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Brutte notizie in casaper quanto riguarda la voce infortuni. Oltre i problemi alla caviglia che costringono a stare fuori Danilo Gallinari, si aggiunge laaldestro di Bogdan. I tempi di ripresa appaiono incerti.: senzae “il Gallo” Glidovranno fare a meno di Bogdanper un periodo al momento indeterminato. Secondo Adrian Wojnarowski si tratta di unada avulsione con infiammazione dei tessuti molli associata ad un livido osseo deldestro. Un infortunio per l’ex guardia dei Kings, subito in occasione della sconfitta con gli Charlotte Hornets. Il serbo si è visto infatti ...

