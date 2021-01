Atalanta, settimana di Coppa Italia Con l’obiettivo di cavalcarla al top (Di lunedì 11 gennaio 2021) Oltre mezzo secolo di astinenza alla conquista della Coppa Italia. Mai come in questa edizione l’Atalanta sembra avere certificabili presupposti per candidarsi al prestigioso torneo. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Oltre mezzo secolo di astinenza alla conquista della. Mai come in questa edizione l’sembra avere certificabili presupposti per candidarsi al prestigioso torneo.

YDJ69 : @totofaz @FFunesto @fabbricainter Già nelle prossime 7 giocheremo 1 volta a settimana, da Inter-Juve (17gennaio) fi… - Fantacalcio : Atalanta, settimana decisiva per Papu Gomez - MonkeyofParis : RT @marcoconterio: ?????? Il Papu Gomez si sta allenando con la Primavera dell'#Atalanta. In settimana il summit per delineare la cessione: l… - p_iannarelli : TMW - Gomez si allena con la Primavera. In settimana l'incontro per definire la cessione #Atalanta #Gomez… - ndl00 : RT @marcoconterio: ?????? Il Papu Gomez si sta allenando con la Primavera dell'#Atalanta. In settimana il summit per delineare la cessione: l… -