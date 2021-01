Assalto al Congresso Usa, ecco perché le aziende tech che censurano Trump rischiano di fare più danni alla democrazia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo la decisione senza precedenti presa da Twitter e Facebook di sospendere permanentemente l’account di Donald Trump per «incitazione alla violenza», è iniziata la “fuga” dai social media mainstream: scappa chi ritiene la sospensione un atto inaccettabile di censura, ma anche chi insegue la “propria” tribù in fuga. L’arrivo di Trump su Parler – il social media molto popolare tra i suoi supporter dove peraltro sono già presenti i figli Ivanka e Donald Jr. – era data per quasi certa prima che Google e Apple decidessero di rimuoverlo dal loro app store e Amazon facesse altrettanto dal proprio servizio di web hosting. Dopo l’Assalto al Congresso Usa, mentre la diaspora del pensiero Maga è in atto, viene da chiedersi se la stretta delle piattaforme tecnologiche su siti e canali di ultra-destra ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo la decisione senza precedenti presa da Twitter e Facebook di sospendere permanentemente l’account di Donaldper «incitazioneviolenza», è iniziata la “fuga” dai social media mainstream: scappa chi ritiene la sospensione un atto inaccettabile di censura, ma anche chi insegue la “propria” tribù in fuga. L’arrivo disu Parler – il social media molto popolare tra i suoi supporter dove peraltro sono già presenti i figli Ivanka e Donald Jr. – era data per quasi certa prima che Google e Apple decidessero di rimuoverlo dal loro app store e Amazon facesse altrettanto dal proprio servizio di web hosting. Dopo l’alUsa, mentre la diaspora del pensiero Maga è in atto, viene da chiedersi se la stretta delle piattaforme tecnologiche su siti e canali di ultra-destra ...

