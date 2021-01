Assalto al Congresso Usa, ci sono 25 indagati per terrorismo interno. Ultimatum della Pelosi: “Pence rimuova Trump o avanti con l’impeachment” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Secondo quanto riferiscono i media statunitensi, le autorità federali hanno aperto hanno aperto 25 indagini per terrorismo interno a carico di altrettanti cittadini americani che la scorsa settimana hanno partecipato all’Assalto della sede del Congresso Usa a Washington. La notizia è stata confermata su Twitter anche dal deputato democratico, Jason Crow, che ha detto di aver ricevuto l’informazione dal segretario dell’Esercito, Ryan McCarthy. Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato che tra gli indagati figurano anche due sostenitori di Donald Trump che nelle foto appaiono in tenuta militare e con in mano le fascette di plastica solitamente usate come manette. Uno di loro è un ufficiale dell’Air Foce a riposo, per entrambi l’accusa è di ingresso volontario e violento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Secondo quanto riferiscono i media statunitensi, le autorità federali hanno aperto hanno aperto 25 indagini pera carico di altrettanti cittadini americani che la scorsa settimana hanno partecipato all’sede delUsa a Washington. La notizia è stata confermata su Twitter anche dal deputato democratico, Jason Crow, che ha detto di aver ricevuto l’informazione dal segretario dell’Esercito, Ryan McCarthy. Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato che tra glifigurano anche due sostenitori di Donaldche nelle foto appaiono in tenuta militare e con in mano le fascette di plastica solitamente usate come manette. Uno di loro è un ufficiale dell’Air Foce a riposo, per entrambi l’accusa è di ingresso volontario e violento ...

