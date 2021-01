Ascolti domenica | Da Noi a Ruota Libera batte Domenica Live | Francesca Fialdini super

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Grandissimi numeri per Da Noi a. La Rai ci ha creduto,anche ed ecco che il programma continua a regalaredavvero brillanti. Era da tempo che nella seconda parte dellala prima rete non brillava con questi numeri. E invece lacon il suo programma, è riuscita a far si che il pubblico, sintonizzato su Rai 1 perIN, non cambiasse canale! Numeri davvero ottimi per Da Noi a, quest’anno in onda in diretta sulla prima rete. E nella giornata del 10 gennaio 2021, con il ritorno in onda di, Rai 1 ha battuto la concorrenza. Da Noi a ...