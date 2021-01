Arrivano in Italia i vaccini Moderna. Prime dosi a regioni virtuose (Di lunedì 11 gennaio 2021) Vaccinare gli ultraottantenni potrebbe diminuire le vittime del Covid-19 in Italia del 50%, secondo alcune stime. E così si fa strada l’ipotesi di includere anche questa categoria nella prima fase della campagna vaccinale, quella con la dotazione Pfizer-Biontech, riservata ai sanitari e ad ospiti e personale delle Rsa. Gli over 80 al momento sono in lista per fine febbraio. Si valuta di vaccinare prima del previsto anche gli insegnanti, per provare ad accelerare la riapertura delle scuole. Intanto domani arriveranno le Prime 47 mila dosi del vaccino Moderna, il secondo approvato dalle autorità del farmaco europea e Italiana. Lo stock giungerà via terra in un furgoncino scortato dalle forze dell’ordine e sarà portato all’Istituto Superiore di Sanità (Iss) a Roma, per poi essere distribuito in 4-5 ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Vaccinare gli ultraottantenni potrebbe diminuire le vittime del Covid-19 indel 50%, secondo alcune stime. E così si fa strada l’ipotesi di includere anche questa categoria nella prima fase della campagna vaccinale, quella con la dotazione Pfizer-Biontech, riservata ai sanitari e ad ospiti e personale delle Rsa. Gli over 80 al momento sono in lista per fine febbraio. Si valuta di vaccinare prima del previsto anche gli insegnanti, per provare ad accelerare la riapertura delle scuole. Intanto domani arriveranno le47 miladel vaccino, il secondo approvato dalle autorità del farmaco europea ena. Lo stock giungerà via terra in un furgoncino scortato dalle forze dell’ordine e sarà portato all’Istituto Superiore di Sanità (Iss) a Roma, per poi essere distribuito in 4-5 ...

forza_italia : Arrivano 50 milioni di cartelle esattoriali. E il governo non fa nulla per fermarle! - MatteoRichetti : Decine di proposte di #Recovery che non vanno oltre #slogan e tabelle. Se un Governo nasce senza una visione di fon… - Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Arrivano in Italia i vaccini Moderna. Prime dosi a regioni virtuose - HuffPostItalia : Arrivano in Italia i vaccini Moderna. Prime dosi a regioni virtuose - simoventurini1 : RT @WWFitalia: Dalla @WWFOasi di #Orbetello in #Toscana arrivano queste bellissime immagini di #natura protetta dal #WWF in Italia ?????? Nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano Italia Vaccino anti-Covid, arrivano le prime dosi di Moderna e cambiano le regole sulla distribuzione Fanpage.it Vaccini in Campania: arrivate nuove dosi, perplessità sui numeri

Gli aggiornamenti del Ministero della Salute, infatti, parlano del 101% di dosi somministrate, ovvero più di quante ne erano disponibili. Ieri il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in ...

Arcuri: “Tutti gli italiani vaccinati entro fine anno, ma solo se arriveranno altri due vaccini”

E in merito a possibili ritardi Arcuri ha ricordato che l'Italia non produce vaccini, di conseguenza non dispone delle dosi necessarie a immunizzare la popolazione in tempi rapidissimi. Per questo ser ...

Gli aggiornamenti del Ministero della Salute, infatti, parlano del 101% di dosi somministrate, ovvero più di quante ne erano disponibili. Ieri il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in ...E in merito a possibili ritardi Arcuri ha ricordato che l'Italia non produce vaccini, di conseguenza non dispone delle dosi necessarie a immunizzare la popolazione in tempi rapidissimi. Per questo ser ...