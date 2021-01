Arriva in Italia il vaccino Moderna. Domani le prime 47mila dosi saranno consegnate all’Iss. Già programmate ulteriori spedizioni fino al 22 febbraio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono iniziate oggi le consegne del vaccino di Moderna contro il Covid-19 agli Stati membri dell’Unione Europea. saranno gestite dalla società Kuehne+Nagel e partiranno dai suoi hub centralizzati in Europa. “Si tratta di un traguardo davvero emozionante – ha detto il vice Presidente e direttore della regione EMEA per Moderna, Dan Staner – e siamo orgogliosi del ruolo che il vaccino di Moderna svolgerà nell’affrontare questa pandemia in Europa. La distribuzione nell’Unione Europea è una delle più grandi imprese logistiche che Moderna abbia affrontato da quando è nata dieci anni fa. Provo grande ammirazione per il team dedicato che ci ha portato qui, e sono grato a tutti i partner, i fornitori e la Commissione Europea per il loro aiuto e il loro supporto lungo il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono iniziate oggi le consegne deldicontro il Covid-19 agli Stati membri dell’Unione Europea.gestite dalla società Kuehne+Nagel e partiranno dai suoi hub centralizzati in Europa. “Si tratta di un traguardo davvero emozionante – ha detto il vice Presidente e direttore della regione EMEA per, Dan Staner – e siamo orgogliosi del ruolo che ildisvolgerà nell’affrontare questa pandemia in Europa. La distribuzione nell’Unione Europea è una delle più grandi imprese logistiche cheabbia affrontato da quando è nata dieci anni fa. Provo grande ammirazione per il team dedicato che ci ha portato qui, e sono grato a tutti i partner, i fornitori e la Commissione Europea per il loro aiuto e il loro supporto lungo il ...

petergomezblog : Vaccino Covid, in Italia, 80mila dosi in un giorno. Il totale arriva a 259mila. Italia seconda in Ue dopo la Germa… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Sono 654.362 i vaccini anti-Covid somministrati in Italia. Il dato aggiornato alle 16 arriva dal… - FlaviaErmetes : RT @MunaronLuisella: ECCO LEI È NUVOLA 2 MESI TAGLIA MEDIO GRANDE, VIVE SOLA IN STRADA AL FREDDO VI PREGO SALVIAMOLA???????? SI TROVA IN CALAB… - MariaBallone : RT @Concy90257370: Buongiorno ragazze l'attesa è finita oggi il nostro meraviglioso kiral arriva in Italia sarà una giornata scintillante p… - AndFranchini : RT @MunaronLuisella: ECCO LEI È NUVOLA 2 MESI TAGLIA MEDIO GRANDE, VIVE SOLA IN STRADA AL FREDDO VI PREGO SALVIAMOLA???????? SI TROVA IN CALAB… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Italia Arriva Italia, nel mirino c'è il trasporto locale della città di Mestre autobusweb Coronavirus in Italia, crescono terapie intensive e ricoveri

(Teleborsa) - Sono 12.532 i nuovi contagi da coronavirus nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, a fronte di 91.656 tamponi effettuati. Le vittime sono 448. Salgono sia i ricoveri in terapia intensiva c ...

Vaccini, oltre 650 mila le somministrazioni in Italia. Male Lombardia e Calabria

Il Paese mantiene la leadership continentale in valore assoluto e in rapporto alla popolazione. Prima per rapporto consegne-somministrazioni è la Campania. Lombardia ancora sotto al 50%. E dal governo ...

(Teleborsa) - Sono 12.532 i nuovi contagi da coronavirus nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, a fronte di 91.656 tamponi effettuati. Le vittime sono 448. Salgono sia i ricoveri in terapia intensiva c ...Il Paese mantiene la leadership continentale in valore assoluto e in rapporto alla popolazione. Prima per rapporto consegne-somministrazioni è la Campania. Lombardia ancora sotto al 50%. E dal governo ...