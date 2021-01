Arriva il nuovo Dpcm, dall’asporto nei locali alle riaperture. I punti sul tavolo del vertice Governo-Regioni (Di lunedì 11 gennaio 2021) È cominciata la riunione tra Governo e Regioni nel corso della quale si parlerà delle nuove misure restrittive che entreranno nel nuovo Dpcm anti-Covid in vigore dal 16 gennaio. Un incontro a cui stanno partecipando il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, il ministro della Salute Roberto Speranza, i rappresentanti di Anci e Upi. Tra i governatori presenti anche Fontana, Marsilio, Bonaccini, Spirlì, Toti, Toma, De Luca. Verso il nuovo Dpcm, il piano di 100 giorni di lockdown in quasi tutta Italia: i nuovi divieti su spostamenti e bar anche in zona gialla I temi caldi della riunione Il nuovo Dpcm non arriverà prima del 14 gennaio. Dopo il confronto con le Regioni, infatti, il ministro della Salute – probabilmente il ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 gennaio 2021) È cominciata la riunione tranel corso della quale si parlerà delle nuove misure restrittive che entreranno nelanti-Covid in vigore dal 16 gennaio. Un incontro a cui stanno partecipando il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, il ministro della Salute Roberto Speranza, i rappresentanti di Anci e Upi. Tra i governatori presenti anche Fontana, Marsilio, Bonaccini, Spirlì, Toti, Toma, De Luca. Verso il, il piano di 100 giorni di lockdown in quasi tutta Italia: i nuovi divieti su spostamenti e bar anche in zona gialla I temi caldi della riunione Ilnon arriverà prima del 14 gennaio. Dopo il confronto con le, infatti, il ministro della Salute – probabilmente il ...

SkyTG24 : Covid, le ipotesi sul nuovo dpcm: stop spostamenti tra regioni gialle. Arriva zona bianca - CercoCose : RT @vianneoo: la felicità non è una cosa semplice, è inutile cercarla, non la trovi in un cassetto, non viene se la chiami, non ha un aspet… - NandoPiscopo1 : @albyterra83 @battitomilan7 Buona grazie se arriva un centrale, pensi a 2 Abbiamo gabbia, volendo kalulu e il nuo… - Antonel64009143 : RT @Infomusica_blog: Qui trovate come suona il brano e di cosa parla @MetaErmal #nosatisfaction #ermalmeta ?? Ermal Meta, arriva venerdì 1… - tabellamercatob : Prima ufficialità #calciomercato della settimana Da #SerieB a #SerieA Ernesto Torregrossa è un nuovo attaccante de… -