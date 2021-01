Arnold Schwarzenegger sull’attacco al Congresso | «La notte dei cristalli americana»

(Di lunedì 11 gennaio 2021)non usa giri di parole sull’assalto aldegli Stati Uniti: un fatto da paragonare alla Germania nazista. L’attore ed ex governatore della California ha condiviso un lungo video messaggio sui social in cui si scaglia duramente contro Trump e i suoi sostenitori protagonisti degli scontri a Capitol Hill, vero e proprio attentato alla democraziae di tutto il mondo.: la carriera del mito action del cinema guarda le foto ...

LucaBizzarri : Poi arriva lui, e semplicemente ci insegna il senso dell’Istituzione. La destra italiana riparta da Arnold. - ilpost : Il discorso di Arnold Schwarzenegger sull’assalto al Campidoglio e su Donald Trump - HuffPostItalia : Arnold Schwarzenegger: “Mercoledì è stata la notte dei cristalli degli Stati Uniti' - Leseidimattinah : RT @LucaBizzarri: Poi arriva lui, e semplicemente ci insegna il senso dell’Istituzione. La destra italiana riparta da Arnold. - Danyela_78 : RT @LucaBizzarri: Poi arriva lui, e semplicemente ci insegna il senso dell’Istituzione. La destra italiana riparta da Arnold. -

“Il peggior presidente di sempre”. Così Donald Trump è stato definito da Arnold Schwarzenegger, attore ed ex governatore repubblicano della California, che non ha usato mezzi termini nel paragonare l' ...In un lungo video pubblicato sui social, l’ex governatore repubblicano della California Arnold Schwarzenegger ha criticato pesantemente il presidente Trump dopo l’assalto al Congresso Usa da parte dei ...