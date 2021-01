Argentina | avanguardia progressista

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Il presidente Alberto Fernández, proveniente dalla forte classe media, e cresciuto in un ambiente di avvocati, è un moderato che si proclama liberal-. Docente universitario e fan di Bob Dylan, ha agito da collante per l’eterogenea e frammentata galassia peronista che, a partire dal concetto di giustizia sociale, si estende in un vasto spettro InsideOver.