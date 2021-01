Arbitri Coppa Italia: Milan Torino a Valeri, per l’Inter c’è Massa (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per i match degli ottavi di finale di Coppa Italia: l’elenco di tutti gli abbinamenti L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per i match degli ottavi di finale di Coppa Italia. L’elenco di tutti gli abbinamenti: Milan – Torino Martedì 12/01 h.20.45ValeriROCCA – PAGLIARDINIIV: FOURNEAUVAR: BANTIAVAR: PAGANESSI FIORENTINA – INTER Mercoledì 13/01 h. 15.00MassaVECCHI – DI IORIOIV: PRONTERAVAR: AURELIANOAVAR: COSTANZO NAPOLI – EMPOLI Mercoledì 13/01 h. 17.45GIUASCATRAGLI – ZINGARELLIIV: VOLPIVAR: DI PAOLOAVAR: LONGO JUVENTUS – GENOA Mercoledì 13/01 h. 20.45CHIFFIDI VUOLO – PALERMOIV: SOZZAVAR: ABISSOAVAR: RANGHETTI SASSUOLO – SPAL Giovedì 14/01 h. 17.30CAMPLONELOMBARDO – MARCHIIV: ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per i match degli ottavi di finale di: l’elenco di tutti gli abbinamenti L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per i match degli ottavi di finale di. L’elenco di tutti gli abbinamenti:Martedì 12/01 h.20.45ROCCA – PAGLIARDINIIV: FOURNEAUVAR: BANTIAVAR: PAGANESSI FIORENTINA – INTER Mercoledì 13/01 h. 15.00VECCHI – DI IORIOIV: PRONTERAVAR: AURELIANOAVAR: COSTANZO NAPOLI – EMPOLI Mercoledì 13/01 h. 17.45GIUASCATRAGLI – ZINGARELLIIV: VOLPIVAR: DI PAOLOAVAR: LONGO JUVENTUS – GENOA Mercoledì 13/01 h. 20.45CHIFFIDI VUOLO – PALERMOIV: SOZZAVAR: ABISSOAVAR: RANGHETTI SASSUOLO – SPAL Giovedì 14/01 h. 17.30CAMPLONELOMBARDO – MARCHIIV: ...

