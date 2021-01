Antonella Elia pagata per dire cattiverie | cifre da capogiro per l’opinionista del GF

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Sonodaquelle circolanti sul cachet dial GF Vip: voluta da Alfonso Signorini per affiancare Pupo – già arruolato nella passata edizione – l’ex ragazzina di Non è la Rai sa bene come far sentire la sua voce. Ne ha dato prova – su tutte – durante lo scontro con Samantha De Grenet alla quale non ha risparmiato offese egratuite. O forse non proprio. Pare, infatti, che le ‘perle’ partorite dallasiano frutto di lauti compensi. L’indiscrezione arriva sulle pagine di Libero Quotidiano, su cui ilttore di Novella 2000 Roberto Alessi fornisce interessanti informazioni. Leggi anche >> Giulia Salemi senza parole, il messaggio per Pierpaolo è eloquente: «Non lo posso accettare»...