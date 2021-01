Antonella Clerici, confessione clamorosa: «È stata l’unica volta che ho fatto le corna» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Per fortuna Raiuno può contare sul sorriso strepitoso di Antonella Clerici, che con la sua solarità, spontaneità e allegria contagia il pubblico e regala grasse risate. La conduttrice di “È sempre mezzogiorno”, con la sua solita dose di humour, ha confidato ai telespettatori un retroscena assai curioso. Quell’unica volta in cui “tradì” Mamma Rai per volare a Mediaset. Un’esperienza durata pochissimo, visto che nel 2000 la presentatrice tornò a viale Mazzini con il fortunatissimo “La prova del cuoco”, di cui l’attuale cooking show è considerato un po’ figlio naturale. Antonella Clerici confessione clamorosa: «È stata l’unica volta che ho fatto le corna» A “È sempre ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Per fortuna Raiuno può contare sul sorriso strepitoso di, che con la sua solarità, spontaneità e allegria contagia il pubblico e regala grasse risate. La conduttrice di “È sempre mezzogiorno”, con la sua solita dose di humour, ha confidato ai telespettatori un retroscena assai curioso. Quelin cui “tradì” Mamma Rai per volare a Mediaset. Un’esperienza durata pochissimo, visto che nel 2000 la presentatrice tornò a viale Mazzini con il fortunatissimo “La prova del cuoco”, di cui l’attuale cooking show è considerato un po’ figlio naturale.: «Èche hole» A “È sempre ...

