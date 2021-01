Anticipazioni Un posto al sole giovedì 14 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di lunedì 11 gennaio 2021)14– Il diktat di Roberto: Roberto non capisce per quale ragione Serena insiste con la storia del riscatto. L’uomo sa perfettamente che suo figlio non farebbe mai una telefonata del genere. E’ ovvio per lui che c’è qualcosa sotto, ma Serena la pensa diversamente e teme dunque per il suo amato. L'articolo News Programmi Tv.