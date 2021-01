Anna Fiorello, chi è la sorella meno famosa di Beppe e Rosario? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Anna Fiorello è la sorella meno famosa dei due fratello Beppe e Rosario che questa sera si ritroveranno a condividere il palco di Rai Uno. foto facebookQuesta sera in prima serata su Rai Uno tocca Beppe Fiorello farsi valere, l’attore siciliano infatti sarà il protagonista del suo spettacolo con cui ha girato l’Italia dal titolo Penso che un sogno cosi. Quello che però forse in molti non sanno è che l’attore oltre a Rosario e Catena ha anche una sorella meno famosa, che non fa parte del mondo dello spettacolo e della televisione e che non ama nemmeno molto apparire. Si tratta di Anna, la donna vive a Roma e gestisce ... Leggi su chenews (Di lunedì 11 gennaio 2021)è ladei due fratelloche questa sera si ritroveranno a condividere il palco di Rai Uno. foto facebookQuesta sera in prima serata su Rai Uno toccafarsi valere, l’attore siciliano infatti sarà il protagonista del suo spettacolo con cui ha girato l’Italia dal titolo Penso che un sogno cosi. Quello che però forse in molti non sanno è che l’attore oltre ae Catena ha anche una, che non fa parte del mondo dello spettacolo e della televisione e che non ama nemmolto apparire. Si tratta di, la donna vive a Roma e gestisce ...

Ultime Notizie dalla rete : Anna Fiorello Rosario, Catena e Anna, fratello e sorelle Beppe Fiorello: “Lui mi tiene per mano” CheDonna.it Anna Fiorello, chi è la sorella meno famosa di Beppe e Rosario?

Rosaria Fiorello, chi è la mamma di Beppe Fiorello?

