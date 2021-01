Andrea Zenga | chi è | età | che lavoro fa | chi sono i genitori | fidanzata | Grande Fratello Vip | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 11 gennaio 2021)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata in onda questa sera, lunedì 11 gennaio 2021. Tra i vip al televoto: Dayane, Mario, Maria Teresa, Rosalinda, Giulia,, Stefania, Tommaso e Samantha: chi abbandonerà il gioco? Lo scopriremo questa sera! Appuntamento da non perdere a partire dalle 21:30. In quest’articolo informazioni e curiosità sul concorrente: chi è, età,Vipè nato il 16 settembre del 1993 ed è il figlio di Walter, ex portiere della nazionale e dell’Inter, e Roberta Termali, nota conduttrice televisiva. ...