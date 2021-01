Andrea Crisanti: “Nuovi criteri per le zone rosse non sono sufficienti” (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Variante inglese responsabile dei contagi in Veneto? Se così, allora bisogna fare come in Gran Bretagna: tutto chiuso e strade d’accesso per la regione bloccate“. Queste le dichiarazioni di Andrea Crisanti, microbiologo dell’azienda ospedaliera di Padova, ai microfoni di “The Breakfast Club” su Radio Capital. “Per dimostrare che i contagi sono causati dalla variante inglese, bisogna dimostrare che rappresenti l’80% delle mutazioni isolate e in questo momento così non è. Se in Italia dovesse imporsi la variante inglese, allora per raggiungere l’immunità di gregge bisognerebbe superare la soglia del 70% di persone vaccinate” E a proposito delle nuove regole: “I Nuovi criteri sulle zone rosse non sono abbastanza. Vuol dire che si fa la zona rossa in ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Variante inglese responsabile dei contagi in Veneto? Se così, allora bisogna fare come in Gran Bretagna: tutto chiuso e strade d’accesso per la regione bloccate“. Queste le dichiarazioni di, microbiologo dell’azienda ospedaliera di Padova, ai microfoni di “The Breakfast Club” su Radio Capital. “Per dimostrare che i contagicausati dalla variante inglese, bisogna dimostrare che rappresenti l’80% delle mutazioni isolate e in questo momento così non è. Se in Italia dovesse imporsi la variante inglese, allora per raggiungere l’immunità di gregge bisognerebbe superare la soglia del 70% di persone vaccinate” E a proposito delle nuove regole: “Isullenonabbastanza. Vuol dire che si fa la zona rossa in ...

