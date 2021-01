And Just Like That: confermato il revival di Sex and the City (Di lunedì 11 gennaio 2021) È ufficiale: la HBO ha confermato And Just Like That…, il revival della serie TV più fashion di sempre, Sex and the City Sono passati oltre vent’anni da quando una delle serie TV più iconiche di sempre debuttava sugli schermi. Nel 1998 nasceva Sex and the City, fenomeno destinato ad appassionare milioni di spettatori e a sdoganare l’immagine di una nuova donna, emancipata e libera dai classici tabù di genere. Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte sono quattro amiche giovani e single che, sullo sfondo di una New York mai così glamour, affrontano i loro problemi quotidiani con una certa dose di sfacciataggine, anche in fatto di sesso e amore. I fan di tutto il mondo possono gioire, perché le loro avventure continuano. And Just Like ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 11 gennaio 2021) È ufficiale: la HBO haAnd…, ildella serie TV più fashion di sempre, Sex and theSono passati oltre vent’anni da quando una delle serie TV più iconiche di sempre debuttava sugli schermi. Nel 1998 nasceva Sex and the, fenomeno destinato ad appassionare milioni di spettatori e a sdoganare l’immagine di una nuova donna, emancipata e libera dai classici tabù di genere. Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte sono quattro amiche giovani e single che, sullo sfondo di una New York mai così glamour, affrontano i loro problemi quotidiani con una certa dose di sfacciataggine, anche in fatto di sesso e amore. I fan di tutto il mondo possono gioire, perché le loro avventure continuano. And...

