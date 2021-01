Anche “Repubblica” offende la destra italiana | “Conte unica alternativa ai vichinghi con le corna”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Gli editori sono gli stessi, i lettori no, gli editorialisti però la pensano alla stesso modo, si fanno forza, si spalleggiano, venendo da una comune militanza a sinistra. Ed ecco che come in una singolare coincidenza “sciamanica”, l’ex direttore die della Stampa, Ezio Mauro, si allinea alla deliranti tesi dell’attuale direttore della Stampa, Massimo Giannini, sulle offese alla, relegata alla stregua dei personaggi (americani, tra l’altro) che hanno assalito Capitol Hill. L’assioma è lo stesso, il rozzo ragionamento forsepeggiore di quello di Giannini: siccome Renzi minaccia di far cadere il governoe lasosteneva Trump, se cade il governo ie gli sciamani potrebbero invadere il ...