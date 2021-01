ANAS | CAMPANIA CONSEGNATI LAVORI MANUTENZIONE TANGENZIALE DI SALERNO

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 gennaio 2021) NAPOLI (ITALPRESS) –ha consegnato oggi all'impresa appaltatrice I.C.E.M. Srl, con sede in Montano Antilia (SA), idiprogrammata lungo due viadotti delladi(SS18), ovvero il viadotto di sovrappasso allo svincolo di Mariconda e quello di sovrappasso alla strada comunale via Marchiafava. Nel dettaglio gli interventi – per un investimento complessivo di 860 mila euro – riguarderanno, principalmente, ripristini strutturali, sostituzione dei giunti di dilatazione, rifacimento dell'impermeabilizzazione e di parte della pavimentazione, risanamento corticale puntuale in corrispondenza delle porzioni ammalorate per il distacco superficiale dello strato di copriferro e ripristino della funzionalità delle barriere marginali esistenti.(ITALPRESS) – (SEGUE).