America’s Cup, Luna Rossa migliora l’aerodinamica senza volanti. E spunta il nuovo timone… (Di lunedì 11 gennaio 2021) volanti sì, volanti no! A prescindere dal fatto che oggi tiene banco la scuffia spettacolare di Emirates Team New Zealand durante la regata di allenamento contro gli inglesi di Ineos Team Uk, negli ultimi giorni si è parlato molto dell’interpretazione numero 72 sull’uso delle volanti, o paterazzi (in inglese backstays) da parte di Luna Rossa Prada Pirelli. Le volanti sono i cavi che sorreggono l’albero a poppa e che servono a seconda della tensione a modificare l’inclinazione dell’albero e la forma della randa, ma sia nelle regate delle World Series di metà gennaio che nei tanti video di allenamento la barca italiana spesso ha navigato senza. Unica tra tutte le 4 barche. Perché questa decisione? Per migliorare l’aerodinamica: quando ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021)sì,no! A prescindere dal fatto che oggi tiene banco la scuffia spettacolare di Emirates Team New Zealand durante la regata di allenamento contro gli inglesi di Ineos Team Uk, negli ultimi giorni si è parlato molto dell’interpretazione numero 72 sull’uso delle, o paterazzi (in inglese backstays) da parte diPrada Pirelli. Lesono i cavi che sorreggono l’albero a poppa e che servono a seconda della tensione a modificare l’inclinazione dell’albero e la forma della randa, ma sia nelle regate delle World Series di metà gennaio che nei tanti video di allenamento la barca italiana spesso ha navigato. Unica tra tutte le 4 barche. Perché questa decisione? Perre: quando ...

