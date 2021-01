America's Cup: Emirates Team New Zealand si cappotta nelle acque di Auckland | video (Di lunedì 11 gennaio 2021) Finisce in acqua l'allenamento di oggi di Emirates Team New Zealand, la barca che dovrà difendere l'America's Cup nelle acqua casalinghe di Auckland. Durante una manovra infatti l'Ac 75, barche capaci di sviluppare velocità superiori ai 40 nodi con un vento di 10 nodi, si è ribaltato, finendo in acqua. Una «scuffiata», per dirla in gergo marinaresco, dovuta ad un errore di manovra con il foil, l'appendice che consente a questi bolidi del mare di sollevarsi e di fatto volare sull'acqua Leggi su panorama (Di lunedì 11 gennaio 2021) Finisce in acqua l'allenamento di oggi diNew, la barca che dovrà difendere l''s Cupacqua casalinghe di. Durante una manovra infatti l'Ac 75, barche capaci di sviluppare velocità superiori ai 40 nodi con un vento di 10 nodi, si è ribaltato, finendo in acqua. Una «scuffiata», per dirla in gergo marinaresco, dovuta ad un errore di manovra con il foil, l'appendice che consente a questi bolidi del mare di sollevarsi e di fatto volare sull'acqua

