America's Cup 2021: quanto costano le barche? Investimenti milionari! Di Ineos il budget più alto (Di lunedì 11 gennaio 2021) Aumenta l'attesa ad Auckland in vista della prima giornata ufficiale di gara della Prada Cup, che scatterà venerdì 15 gennaio (ore 3 del mattino in Italia) con le prime due regate di Round Robin della manifestazione tra i Challenger. Il golfo di Hauraki, in Nuova Zelanda, sarà teatro nelle prossime settimane del torneo di selezione tra gli sfidanti che mette in palio il pass per le Finali di America's Cup 2021, in cui i campioni in carica e padroni di casa di Emirates Team New Zealand proveranno a difendere il titolo conquistato quattro anni fa alle Bermuda. Le imbarcazioni utilizzate per regatare in questa 36ma edizione di Coppa America si chiamano AC75 e sono dei monoscafi con una lunghezza pari a 23 metri circa (75 piedi), caratterizzati da due foil laterali che consentono alla barca di navigare sollevata dalla superficie dell'acqua a velocità ...

