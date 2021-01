America’s Cup 2021: Luna Rossa con le volanti nelle regate di allenamento, New Zealand non impressiona (Di lunedì 11 gennaio 2021) Mancano ormai meno di quattro giorni al via della Prada Cup, ma nella notte italiana la baia di Auckland è stata teatro di alcune regate di allenamento in cui tutti e quattro i team protagonisti della 36ma Coppa America hanno potuto confrontarsi nuovamente in vista dei prossimi decisivi appuntamenti. Le practice race odierne si sono disputate con un vento sui 18 nodi, quindi abbastanza vicino al limite massimo consentito (21 nodi per i Round Robin). Il momento clou della giornata è stato sicuramente quello della spettacolare scuffia di Emirates Team New Zealand, nel corso di un match molto tirato contro Britannia. Te Rehutai in generale ha sempre perso la partenza, complicandosi di conseguenza la vita e confermando le lacune emerse anche durante le World Series di dicembre. Per quanto riguarda Luna ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) Mancano ormai meno di quattro giorni al via della Prada Cup, ma nella notte italiana la baia di Auckland è stata teatro di alcunediin cui tutti e quattro i team protagonisti della 36ma Coppa America hanno potuto confrontarsi nuovamente in vista dei prossimi decisivi appuntamenti. Le practice race odierne si sono disputate con un vento sui 18 nodi, quindi abbastanza vicino al limite massimo consentito (21 nodi per i Round Robin). Il momento clou della giornata è stato sicuramente quello della spettacolare scuffia di Emirates Team New, nel corso di un match molto tirato contro Britannia. Te Rehutai in generale ha sempre perso la partenza, complicandosi di conseguenza la vita e confermando le lacune emerse anche durante le World Series di dicembre. Per quanto riguarda...

mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: Al via il #15gennaio la Prada Cup, la gara che designerà la sfidante di Team New Zealand in America's Cup #AmericasCup #Vela… - RaiSport : Al via il #15gennaio la Prada Cup, la gara che designerà la sfidante di Team New Zealand in America's Cup… - Veladuepuntozer : America’s Cup: Te Rehutai scuffia nella practice race, il video. Luna Rossa c - farevelanet : America’s Cup: Te Rehutai scuffia nella practice race, il video. Luna Rossa contro Patriot - danielesparisci : RT @GaiaPic: Le chiacchiere in banchina sono finite: @lunarossa deve vincere la Prada Cup che dà accesso alla @americascup di marzo. Skippe… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Immenso studio su Bambino Tazze Sippy rapporto di mercato (2021-30): Approfondimenti Di Mercato, Effetto Covid-19 and Ambito Di Mercato Genova Gay