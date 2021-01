America’s Cup 2021, calendario regate Luna Rossa: orari Prada Cup, tv, programma, streaming (Di lunedì 11 gennaio 2021) Prenderà il via nel fine settimana la Prada Cup, competizione che designerà lo sfidante ufficiale di Team New Zealand per l’America’s Cup 2021. Saranno tre gli equipaggi che si sfideranno in quattro round robin: Luna Rossa, Ineos Uk e American Magic. Il format è abbastanza semplice, la migliore classificata al termine delle sfide accederà direttamente alla finale della Prada Cup, seconda e terza si scontreranno in un playoff per decidere chi volerà all’atto conclusivo. La Prada Cup prenderà il via venerdì 15 gennaio con i primi due dei quattro round robin che si concluderanno domenica 17 gennaio. Le ultime regate della manifestazione si disputeranno dal 22 al 24 gennaio. La semifinale, al meglio delle 7 regate, passa l’equipaggio che ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) Prenderà il via nel fine settimana laCup, competizione che designerà lo sfidante ufficiale di Team New Zealand per l’Cup. Saranno tre gli equipaggi che si sfideranno in quattro round robin:, Ineos Uk e American Magic. Il format è abbastanza semplice, la migliore classificata al termine delle sfide accederà direttamente alla finale dellaCup, seconda e terza si scontreranno in un playoff per decidere chi volerà all’atto conclusivo. LaCup prenderà il via venerdì 15 gennaio con i primi due dei quattro round robin che si concluderanno domenica 17 gennaio. Le ultimedella manifestazione si disputeranno dal 22 al 24 gennaio. La semifinale, al meglio delle 7, passa l’equipaggio che ...

mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: Al via il #15gennaio la Prada Cup, la gara che designerà la sfidante di Team New Zealand in America's Cup #AmericasCup #Vela… - RaiSport : Al via il #15gennaio la Prada Cup, la gara che designerà la sfidante di Team New Zealand in America's Cup… - Veladuepuntozer : America’s Cup: Te Rehutai scuffia nella practice race, il video. Luna Rossa c - farevelanet : America’s Cup: Te Rehutai scuffia nella practice race, il video. Luna Rossa contro Patriot - danielesparisci : RT @GaiaPic: Le chiacchiere in banchina sono finite: @lunarossa deve vincere la Prada Cup che dà accesso alla @americascup di marzo. Skippe… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Immenso studio su Bambino Tazze Sippy rapporto di mercato (2021-30): Approfondimenti Di Mercato, Effetto Covid-19 and Ambito Di Mercato Genova Gay