American Gods stagione 3 dall’11 gennaio su Amazon Prime Video (Di lunedì 11 gennaio 2021) Arriva dall’11 gennaio 2021 la terza stagione di American Gods su Prime Video in Italia. Vediamo anticipazioni trama e cast. La trama American Gods è una serie televisiva realizzata sulla falsariga del romanzo best seller di Neil Gaiman. La storia verte sulla lotta che gli antichi dei pongono in essere contro i nuovi dei, nati con le nuove tecnologie. L’ex detenuto Shadow Moon ormai è fedelissimo al suo capo misterioso Mr. Wednesday (ovvero lo scandinavo padre di tutti gli dei Odino) anche se alla fine dell’ultima stagione ha scoperto che è suo padre. Dove siamo rimasti La terza stagione vedrà Shadow tentare un allontanamento da questa vita, e dunque va ad abitare nel paesino di ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 11 gennaio 2021) Arriva2021 la terzadisuin Italia. Vediamo anticipazioni trama e cast. La tramaè una serie televisiva realizzata sulla falsariga del romanzo best seller di Neil Gaiman. La storia verte sulla lotta che gli antichi dei pongono in essere contro i nuovi dei, nati con le nuove tecnologie. L’ex detenuto Shadow Moon ormai è fedelissimo al suo capo misterioso Mr. Wednesday (ovvero lo scandinavo padre di tutti gli dei Odino) anche se alla fine dell’ultimaha scoperto che è suo padre. Dove siamo rimasti La terzavedrà Shadow tentare un allontanamento da questa vita, e dunque va ad abitare nel paesino di ...

serotoninis : è uscita la s3 di american gods e non ne sapevo NIENTE???? OK I GUESS - gxallavichx : Inizio American gods su prime, vediamo - Takochan00 : Ho una paura matta di guardare la S3 di American Gods dopo lo scempio che hanno fatto nella S2 <.< - GianlucaOdinson : American Gods 3, Ricky Whittle sul protagonista: 'È giustamente arrabbiato con il padre' - __goodasgold : io e il mio ragazzo stavamo per guardare American Gods insieme io scopro che su Prime c'è la possibilità di fare v… -