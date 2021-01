American Gods, la terza stagione torna (per fortuna) alle origini (Di lunedì 11 gennaio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=gBx8PvjtTx0 Arrivano dall’11 gennaio su Amazon Prime Video gli episodi della terza stagione di American Gods. Finalmente, verrebbe da dire: dopo una prima stagione osannata da pubblico e critica, una sequela di complicazioni dietro le quinte, come l’abbandono degli showrunner originari (Bryan Fuller e Michael Green, seguiti a ruota da una star come Gillian Anderson) e la sostituzione con Jesse Alexander, a sua volta rimosso per problemi sul set, ha portato a una seconda stagione davvero dimenticabile e soprattutto a numerosi dubbi sulla continuazione della serie stessa. A quasi due anni dagli scorsi episodi, però, l’adattamento del romanzo cult di Neil Gaiman torna con un nuovo corso, gestito dallo stesso scrittore e da Charles “Chic” ... Leggi su wired (Di lunedì 11 gennaio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=gBx8PvjtTx0 Arrivano dall’11 gennaio su Amazon Prime Video gli episodi delladi. Finalmente, verrebbe da dire: dopo una primaosannata da pubblico e critica, una sequela di complicazioni dietro le quinte, come l’abbandono degli showrunner originari (Bryan Fuller e Michael Green, seguiti a ruota da una star come Gillian Anderson) e la sostituzione con Jesse Alexander, a sua volta rimosso per problemi sul set, ha portato a una secondadavvero dimenticabile e soprattutto a numerosi dubbi sulla continuazione della serie stessa. A quasi due anni dagli scorsi episodi, però, l’adattamento del romanzo cult di Neil Gaimancon un nuovo corso, gestito dallo stesso scrittore e da Charles “Chic” ...

