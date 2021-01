American Gods la terza stagione da oggi su Amazon in Italia, Neil Gaiman scrive ai fan (video) (Di lunedì 11 gennaio 2021) American Gods, trama, prime immagini e teaser della terza stagione in arrivo a gennaio 2021 su Amazon Prime video. Update 4 dicembre: c’è un trailer di American Gods 3 American Gods è una delle serie con le produzioni più travagliate attualmente in onda. Sono passati due anni tra la prima e la seconda stagione, per problemi legati a un cambio di showrunner, e lo stesso accadrà per la terza stagione, prevista su Starz il 10 gennaio 2021 e in Italia il giorno dopo 11 gennaio su Amazon Prime video con rilascio settimanale. Neil Gaiman (autore e produttore) ha pubblicato una lettera per ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 11 gennaio 2021), trama, prime immagini e teaser dellain arrivo a gennaio 2021 suPrime. Update 4 dicembre: c’è un trailer diè una delle serie con le produzioni più travagliate attualmente in onda. Sono passati due anni tra la prima e la seconda, per problemi legati a un cambio di showrunner, e lo stesso accadrà per la, prevista su Starz il 10 gennaio 2021 e inil giorno dopo 11 gennaio suPrimecon rilascio settimanale.(autore e produttore) ha pubblicato una lettera per ...

