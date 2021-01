America hip hop, ma risale il rock (Di martedì 12 gennaio 2021) È sempre l’hip hop a trascinare la scena musicale Americana, anche nell’anno in cui la pandemia ha favorito l’ascolto in streaming. Secondo i dati racolti da Mrc Data per conto di Billboard infatti, l’hip hop nel 2020 ha occupato oltre il 30% degli ascolti, un incremento costante dal 2018. Il trionfatore è Roddy Ricch: il suo The Box con un miliardo e 300 milioni di stream è risultata la canzone più ascoltata, seguita da Lifs Is Goof di Future con … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 12 gennaio 2021) È sempre l’hip hop a trascinare la scena musicalena, anche nell’anno in cui la pandemia ha favorito l’ascolto in streaming. Secondo i dati racolti da Mrc Data per conto di Billboard infatti, l’hip hop nel 2020 ha occupato oltre il 30% degli ascolti, un incremento costante dal 2018. Il trionfatore è Roddy Ricch: il suo The Box con un miliardo e 300 milioni di stream è risultata la canzone più ascoltata, seguita da Lifs Is Goof di Future con … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

“As luck would have it, one of America’s two most powerful villains of the next ... nonché due tra gli album più belli ed importanti dell’intera storia dell’hip-hop ad oggi. Agli inizi del 2002, ...

Tanta roba: cronologia di 20 anni di hip hop italiano

Dal declino della scena anni ’90 alla rinascita grazie alle battle di freestyle, per arrivare alla trap e ai tour nei palasport, storia di un fenomeno che partendo dal basso si è preso il pop di casa ...

