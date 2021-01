Amazon lascia a casa il magazziniere che viveva nel camper nello stabile a Rovigo “Ho raccontato la mia storia | mai criticato azienda”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 gennaio 2021)in unnel parcheggio dello stabilimentodiinsieme alla compagna, perché non aveva le garanzie necessarie per prendere in affitto un appartamento. Avevala suae la sua condizione in un articolo. Ma adesso, Massimo Straccini, 58 anni, ha perso anche il lavoro: allo scadere del contratto di tre mesi,non glielo ha rinnovato. “Sono l’unico della mia squadra a cui non è stato rinnovato il contratto – ha detto Straccini a Repubblica – Penso di essere stato penalizzato perché hola mia. Non ho mail’, ma solo il precariato“. Straccini per tre mesi ha lavorato come addetto allo stoccaggio della merce che arrivava. “Non ho ...