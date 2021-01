Allarme dell’Fbi su un nuovo assalto armato al Congresso per impedire l’impeachment di Trump (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’Fbi lancia l’Allarme riguardo a gruppi armati che si preparano a recarsi a Washington nei prossimi giorni. Secondo quanto rivelato da Abcnews, un’informativa del bureau indica che sono state raccolte “informazioni su un gruppo identificato di armati che intendono recarsi a Washington il 16 gennaio”. Il gruppo, prosegue l’informativa, ha ” avvisato che se il Congresso cercherà di rimuovere Trump con il 25esimo emendamento vi sarà una enorme rivolta”. Intanto, è stato formalmente presentato alla Camera l’articolo di impeachment contro Donald Trump, l’accusa per metterlo, per la seconda volta, in stato di accusa per aver “incitato l’insurrezione” che ha portato all’assalto del Congresso. Intanto, come era previsto, i repubblicani della Camera si sono opposti al passaggio all’unanimità ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’Fbi lancia l’riguardo a gruppi armati che si preparano a recarsi a Washington nei prossimi giorni. Secondo quanto rivelato da Abcnews, un’informativa del bureau indica che sono state raccolte “informazioni su un gruppo identificato di armati che intendono recarsi a Washington il 16 gennaio”. Il gruppo, prosegue l’informativa, ha ” avvisato che se ilcercherà di rimuoverecon il 25esimo emendamento vi sarà una enorme rivolta”. Intanto, è stato formalmente presentato alla Camera l’articolo di impeachment contro Donald, l’accusa per metterlo, per la seconda volta, in stato di accusa per aver “incitato l’insurrezione” che ha portato all’del. Intanto, come era previsto, i repubblicani della Camera si sono opposti al passaggio all’unanimità ...

HuffPostItalia : 'Proteste in Usa il 17 gennaio': l'allarme dell'Fbi - Giacinto_Bruno : RT @HuffPostItalia: 'Proteste in Usa il 17 gennaio': l'allarme dell'Fbi - SecolodItalia1 : Allarme dell’Fbi su un nuovo assalto armato al Congresso per impedire l’impeachment di Trump - HuffPostItalia : 'Proteste in Usa il 17 gennaio': l'allarme dell'Fbi - _DAGOSPIA_ : USA, L'ALLARME DELL'FBI: UN GRUPPO ARMATO ANDRA' A WASHINGTON IL 16 GENNAIO. CI SARA' UNA... -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme dell’Fbi Prometeo Tv n.51 del 16 dicembre 2020 Yahoo Notizie