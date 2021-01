Al Mamoli di Bergamo arriva l’infermiere scolastico

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Nelle scuole della Bergamascae non solo per supportare la comunità nell’emergenza sanitaria. Dal prossimo febbraio prenderà servizio all’ISIS Mariagraziadiper tutte le attività che riguardano “le aree di promozione dei sani stili di vita nella popolazione scolastica di riferimento attraverso la rilevazione dei bisogni di salute, valutazione dei bisogni di assistenza infermieristica e dei conseguenti interventi di natura assistenziale, supporto alle attività di prevenzione e gestione della diffusione del Covid-19”.rientra nel progetto pilota “La salute a scuola” realizzato in partnership con l’UfficioTerritoriale di, l’Istituto Statale di ...