Agricoltori, 5 milioni per copertura interessi mutui imprese olearie (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Boccata d’ossigeno per gli Agricoltori e le imprese olearie. Firmato il provvedimento che destina 5 milioni a coprire gli interessi maturati nel 2019 sui mutui bancari. Bellanova: “Risorse necessarie per continuare a mettere in sicurezza la nostra olivicoltura”. Firmato quindi dalla Ministra Bellanova il Decreto che destina 5 milioni di euro per la copertura, totale o parziale, dei costi degli interessi maturati dalle imprese nel 2019 sui mutui bancari contratti entro la data del 31/12/2018. “Con questo Decreto” dice la Ministra Bellanova “vogliamo contribuire con ulteriori risorse alla ristrutturazione del settore oleario, anche alla luce delle condizioni di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Boccata d’ossigeno per glie le. Firmato il provvedimento che destina 5a coprire glimaturati nel 2019 suibancari. Bellanova: “Risorse necessarie per continuare a mettere in sicurezza la nostra olivicoltura”. Firmato quindi dalla Ministra Bellanova il Decreto che destina 5di euro per la, totale o parziale, dei costi deglimaturati dallenel 2019 suibancari contratti entro la data del 31/12/2018. “Con questo Decreto” dice la Ministra Bellanova “vogliamo contribuire con ulteriori risorse alla ristrutturazione del settore oleario, anche alla luce delle condizioni di ...

